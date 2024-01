Spolni zločini Jeffreyja Epsteina dobivajo imena: Bill Clinton ima "rad mlade, pri čemer je mislil na dekleta"

Newyorška sodnica Loretta Preska je v sredo objavila prvi seznam več kot sto oseb, povezanih z ameriškim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je leta 2019 storil samomor, ko je čakal na sojenje zaradi spolnih zločinov. Med njimi so številna znana imena, a objava sodnih dokumentov ni prinesla pomembnih novih razkritij o Epsteinu.

Sodnica je v svoji odločitvi o objavi seznama pojasnila, da so bili številni posamezniki, navedeni v tožbi, že javno prepoznani v medijih ali v kazenskem postopku proti Ghislaine Maxwell. Dodala je, da mnogi niso nasprotovali objavi dokumentov. Nekatera imena pa kljub temu ne bodo objavljena, zlasti imena žrtev spolnih zlorab.

Med razkritimi dokumenti, ki vsebujejo skoraj tisoč strani izjav in pričanj, sta bila med drugim imenovana nekdanja ameriška predsednika Bill Clinton in Donald Trump, ki pa nista bila obtožena kaznivih dejanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Omenjen je bil tudi britanski princ Andrew, ki ga je Američanka Virginia Giuffre tožila zaradi spolne zlorabe, ko je bila mladoletna. Andrew in Giuffre sta predlani dosegla dogovor o izvensodni poravnavi, princ pa je dobrodelni organizaciji za podporo žrtvam zlorab, ki jo je leta 2015 ustanovila Giuffre, namenil znatno vsoto denarja.

V dokumentih je omenjena še Johanna Sjoberg, ki je trdila, da jo je princ Andrew leta 2001 v Epsteinovem stanovanju na Manhattnu otipaval po prsih. Sjoberg je prav tako pričala, da ji je Epstein nekoč povedal da ima Bill Clinton »rad mlade, pri čemer je mislil na dekleta«.

Tožba tudi po smrti

Med več kot sto navedenimi osebami v dokumentih so nekatere obtožene kaznivih dejanj, medtem ko so mnoge zgolj priče. Dokumenti razkrivajo tudi, da je bil Epstein pripravljen nagraditi vsaj enega od prijateljev žrtve spolne zlorabe, če bi mu uspelo »dokazati, da so njene trditve lažne«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Epsteina so leta 2019 aretirali zaradi obtožb o spolnih zlorabah in trgovini z ljudmi. Mladoletnicam je po navedbah zveznega tožilstva plačeval za masaže, ki so prerasle v spolne odnose, na ta način pa jih je leta zlorabljal. Kmalu po aretaciji je Epstein, ki so ga povezovali s številnimi drugimi vplivneži, v newyorškem zveznem zaporu storil samomor.

Tožbe zaradi Epsteinovega spolnega izkoriščanja mladoletnih deklet so se kljub njegovi smrti nadaljevale. Njegova nekdanja partnerka Ghislaine Maxwell je bila konec leta 2021 zaradi trgovanja s spolnimi uslugami obsojena na dve desetletji zapora. Na sodbo se je pritožila.

Identitete več kot sto oseb so bile objavljene na podlagi tožbe Virginie Giuffre proti Ghislaine Maxwell, partnerici Epsteina. Newyorška sodnica pa bo v prihodnjih dneh objavila še preostale dokumente, povezane z omenjeno tožbo, poroča britanski BBC.