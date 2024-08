Spet slaba novica za Slovence na Hrvaškem

Za lastnike nepremičnin na hrvaški obali je tamkajšnja vlada razkrila neprijetno novico. Kot je napovedal podpredsednik hrvaške vlade in finančni minister Marko Primorac, pripravljajo uvedbo novega svežnja sprememb davčne zakonodaje, ki med drugim vključuje višjo obdavčitev praznih nepremičnin. To kajpak pomeni, da bi višje davke lahko plačevalo tudi več kot sto tisoč Slovencev, ki so lastniki nepremičnin predvsem na hrvaški obali. Tega ne bodo plačali le tisti, ki živijo v nepremičnini ali jo dolgoročno oddajajo.

Nov nepremičninski davek, katerega podrobnosti bodo predstavili v ponedeljek, bi lahko nadomestil obstoječi davek na počitniške hiše. Osrednja cilja želenih sprememb davčne zakonodaje sta dva: sprememba kriterijev glede tega, za katere nepremičnine je treba plačati davek, in povečati razpon višine davka.

Zgornja meja novega davka bo kar dvakrat višja

Nov davek bi tako zajel več nepremičnin, kot so počitniške hiše, apartmaji in vikendi, spremembe bi veljale tudi za sobodajalce. Zgornja meja novega davka bo v primerjavi z zdajšnjim kar dvakrat višja, torej deset namesto petih evrov na kvadratni meter. Spodnja meja bi ostala en evro. Odločitev, kakšen davek bodo zaračunavale lastnikom nepremičnin, bo prepuščena posameznim občinam.

Po besedah hrvaškega ministra za finance novega davka na nepremičnine ne bo plačala oseba, ki v nepremičnini živi ali ima sklenjeno najemno pogodbo, ki dokazuje, da nepremičnino oddaja v dolgoročni najem. Najemnik bi moral po besedah Primorca v nepremičnini bivati vsaj deset mesecev na leto.

Nov sveženj davčnih sprememb bi lahko prinesel tudi zvišanje pavšalnega davka za sobodajalce, omenja pa se tudi zviševanje davka na dolgoročno oddajanje nepremičnine.