Šokantni zaplet: Za 26 let neveljavnih krstov

Namesto »Jaz te krstim« je naznanjal »Krstimo te« in tako povzročil za 26 let neveljavnih obredov! Več tisoč ljudi v resnici ni bilo krščenih, saj je kakršno koli odstopanje od začrtanih smernic prepovedano, se za glavo držijo v Phoenixu v zvezni državi Arizona, kjer je svojo službo zadnja leta opravljal Andres Arango, ki pa je na začetku svoje poti krstil v Braziliji in San Diegu v Kaliforniji.

Ogromno vernikov je opeharjenih.

Pristojni so opravljene obrede že razveljavili, kar je seveda povzročilo velikansko zmedo v Katoliški cerkvi in pretreslo še preostale zakramente, ki jih je pozneje opravila večina krščencev, kajti krst je prvi zakrament uvajanja v krščanstvo in tako pogoj za vse naslednje; kaj razodetje pomeni za opravljene obhajila in birme, ni jasno, omenja pa se celo neveljavnost nekaterih cerkvenih porok!

Kaj to pomeni za zakonske zveze, sklenjene v cerkvi? FOTO: Asphotowed/Getty Images

Jasnih odgovorov, kaj bo sledilo, torej še nimajo, a vsekakor pozivajo vse tiste, ki jih je krstil Arango med letoma 1995 in 2021, naj se oglasijo v svojih župnijah in znova opravijo obred; duhovnik se je za dejanja opravičil in tudi naznanil, da odstopa s položaja. Zakaj je pri obredih uporabljal množino namesto ednine, ni znano, v škofiji pa poudarjajo, da zanesljivo ni hotel nikomur škodovati namerno.

1995. je začel svoje poslanstvo.

Arango pa ni edini duhovnik, ki je med obredi priredil obliko liturgije. V zadnjih dveh letih so takšne primere odkrili že v Detroitu in Oklahomi; (ne)krščeni so se tako znova krstili, usoda preostalih zakramentov pa ni znana.