Šokantni posnetki iz šole! Učitelj tolče dijaka glavi, drugi snemajo (VIDEO)

Hrvaški mediji so objavili videoposnetek, na katerem se vidi, da dijak pristopi do učitelja, mu nekaj reče, nato pa se začneta prerivati.Učitelj s police nekaj vzame in s tem dijaka večkrat udari po glavi. Fizični spor se je med njima nadaljeval, vse dokler ju drugi dijaki niso ločili.

Nekaj dijakov je incident posnelo, drugi so ob navijali in metali stvari naokoli.

Za 24sata so s šole potrdili, da so s posnetkom seznanjeni.

»Šola je ravnala v skladu s protokoli, o dogodku obvestila vse pristojne institucije, tudi policijo, njihovo ukrepanje še poteka. Vendar podrobnosti primera in njihovega početja ne moremo razkriti. Ostro obsojamo vsakršno nasilje in menimo, da nasilje nima opravičila, ne glede na okoliščine. Zaradi navedenega je bil uveden postopek za odpoved pogodbe o zaposlitvi omenjenega učitelja,« je zapisala ravnateljica.

Posnetek si lahko ogledate na spodnjem naslovu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):