Sneg in poledica ovirata promet v Nemčiji, Franciji in Skandinaviji

V Nemčiji in Franciji danes povzročata preglavice sneg in poledica. Med drugim so morali zaradi ledenega dežja odpovedati številne polete z letališča v Münchnu, od poldneva pa tudi vse polete z letališča v Frankfurtu. O težavah zaradi snega in vetra poročajo tudi iz Norveške, Švedske in Danske.

Z letališča v Frankfurtu so opoldne odpovedali vse odhode, saj je ledeni dež onemogočal varno odstranjevanje ledu z letal. Prav tako so začasno ustavili pristanke letal, saj na letališču ni več veliko prostora za letala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pozneje pa je družba Fraport, ki upravlja z enim najbolj prometnih letališč v Evropi, sporočila, da je popoldne več letal vzletelo z letališča, kar bo nekoliko olajšalo njihovo prostorsko stisko. V prihodnjih urah pa bodo predvidoma začela pristajati letala. Izredne vremenske razmere so že povzročile zamude in odpovedi več sto letov na frankfurtskem letališču.

Tudi na münchenskem letališču so danes odpovedali 250 od 650 načrtovanih letov. Nemška letalska družba Lufthansa potnikom svetuje, naj se pred odhodom na letališče prepričajo, ali je njihov let morda odpovedan.

Zapadlo do 40 cm snega, upočasnili hitre vlake

Zaradi ciklona Gertrud naj bi na jugozahodu in v osrednjem delu Nemčije zapadlo do 40 centimetrov snega, zlasti v zvezni deželi Baden-Württemberg. Iz okolice mesta Baden-Baden blizu meje s Francijo so poročali o številnih prometnih nesrečah, državni železniški prevoznik Deutsche Bahn pa je sporočil, da je zaradi poledenelih tirov upočasnil vožnjo hitrih vlakov.

V zvezni deželi Porenje-Pfalško so voznike pozvali, naj se ne odpravljajo na pot, če ni nujno. V večjem delu Bavarske pa so v pričakovanju zimskih razmer zaprli šole.

O težavah v prometu zaradi snega in ledenega dežja poročajo tudi iz Francije. Za 31 departmajev v severni polovici države so za danes izdali opozorilo zaradi vremenskih razmer.

Močno sneženje in ledeni dež sta zlasti v Loreni in Alzaciji ob meji z Nemčijo botrovala številnim prometnim nesrečam. V torek pozno zvečer je po pisanju časnika Le Republicain Lorrain v čelnem trčenju dveh avtomobilov blizu mesta Longwy nedaleč od tromeje med Francijo, Belgijo in Luksemburgom umrla ženska, več ljudi pa je bilo poškodovanih.

Kljub slabemu vremenu še vedno vozijo francoski hitri vlaki TGV, je pa ponekod moten medkrajevni železniški promet med Nemčijo in Francijo.

V Skandinaviji zaprtih več šol, avtobusni prevoz zastal

Velika količina snega in močan veter sta ohromila tudi promet na jugu Skandinavije.

V več mestih na jugovzhodu Norveške vključno s prestolnico Oslo so davi zastali vsi avtobusni prevozi, zaprtih je več šol. Na letališču v Oslu so zgodaj popoldne ustavili letalski promet.

Na jugu Švedske so zaradi slabega vremena na več progah prekinili železniški promet, na avtocestah pa se je zgodilo več prometnih nesreč. Na letališču v Göteborgu pa je eno od letal med vzletanjem zapeljalo s pristajalne steze in obtičalo v snegu.

Na Danskem je policija pozvala voznike v vzhodni Jutlandiji, naj danes ne odhajajo na pot, če ni nujno.