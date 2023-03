Smrtonosna glivica se širi z grozljivo hitrostjo, tretjina okuženih umre

Potencialno smrtonosna glivica, odporna proti zdravilom, se hitro širi po ZDA.

Raziskovalci iz Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) so poročali, da lahko glivica, imenovana Candida auris, povzroči hudo bolezen pri ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom.

Meghan Lyman, glavna zdravnica podružnice CDC za glivične bolezni, je dejala, da je porast skrb vzbujajoča. Skrbi jo tudi vse več gliv, odpornih proti običajnemu načinu zdravljenja.

Candida auris se z izjemno lahkoto prenaša s človeka na človeka. Ko pride v kri in se začne množiti, povzroči zastrupitev oziroma sepso. Njene celice se lahko nalagajo v organih, jetrih, vranici in možganih, kjer povzročajo ognojke. Združbe se lahko naselijo tudi na srčno zaklopko. Navadno se pacienti nalezejo v bolnišnicah, prizadene pa predvsem tiste, ki tam preživijo več časa. Vir okužbe ni stik z okuženim človekom, ampak različne površine v bolnišnicah, denimo pulti, pa tudi pripomočki, kot je kateter.

Epidemiolog in direktor za preprečevanje in obvladovanje okužb v New Yorku Waleed Javaid se je strinjal, da izbruh vzbuja skrb: »To je okužba, ki se pojavi pri izjemno bolnih ljudeh, ki imajo običajno številne druge zdravstvene težave,« je dejal Javaid.

Candida auris za zdrave ljudi ni tako nevarna, a tretjina okuženih zaradi nje umre.

Gliva je bila identificirana leta 2009 v Aziji in se hitro širi v ZDA, odkar se je tam pojavila leta 2016.

Število okužb v ameriških zveznih državah se je med letoma 2020 in 2021 povečalo za 95 odstotkov.