Po svetu se širijo smrtonosne glivice: to je slab znak

Kot da ni že dovolj skrbi z novimi pandemijami, ki jo povzročajo virusi, so zdaj za slabo voljo med znanstvenimi poskrbele še smrtonosne glivice. Leta 2009 so v ušesnem kanalu 70-letne Japonke odkrili do takrat neznano vrsto glivice. A žal se je pozneje izkazalo, da Candida auris predstavlja nevarnost za zdrave ljudi, razširila se je po vsem svetu in postala odporna proti številnim zdravilom. Najnovejše raziskave so pokazale, da se ta glivica razmnožuje na nepričakovan način, kar ima lahko resne posledice.

Začele so se spolno razmnoževati

Candida auris ne spada v 'dobre glivice', kot so kvasovke. Candida Auris je nevarna zlasti za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom, kot so otroci in starejši, saj je okužbo zelo težko pozdraviti. Ker so okužbe najpogostejše v zdravstvenih ustanovah, je namreč postala odporna proti večini zdravil. Candida auris ne ostaja le v ušesu, ampak se lahko naseli tudi v krvni obtok in brez učinkovitega antimikotika lahko pacienti umrejo. Antimikotiki so zdravila, ki uničujejo in onemogočajo rast glivic.

Znan je primer starejšega moškega iz bolnišnice Mount Sinai, ki je po 90 dneh boja za življenje umrl, ni pa umrla tudi gliva. Poznejši testi so namreč pokazali, da je bila prisotna po vsej sobi, zdravstveno osebje pa je moralo nato s posebnimi orodji in čistili razkužiti celotni prostor ter celo odstraniti ploščice in del stropa. Znanstveniki Univerze McMaster v Kanadi so zdaj razkrili, da pri teh glivicah prihaja do spolnega razmnoževanja, kar bi lahko pomenilo še k večji odpornosti in še bolj nevarnejšim različicam.

Čeprav znanstveniki niso videli točnega momenta reprodukcije, so analizirali glivične in mitohondrijske gene v 1285 različic glivic. Te glivice se občasno spolno razmnožujejo, kar sicer ni pogost pojav, lahko pa pomeni, da bodo še odpornejše.

Raziskava se imenuje Population genomic analyses reveal evidence for limited recombination in the superbug Candida auris in nature in je objavljena v reviji Computational and Structural Biotechnology Journal.