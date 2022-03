V vojni med Rusijo in Ukrajino, ki jo zaskrbljeno spremlja ves svet, niso žrtve le ukrajinski državljani in živali, ampak so v tej vojni tudi drugi talci. Vidni žal manj in nekako v ozadju, a prav tako v nezavidljivem položaju in situacijah. Sredi ali na pragu vojne, daleč od doma na povsem drugem koncu sveta in prepuščeni samim sebi. Svojevrstna drama se je namreč zgodila in potekala na poljsko-ukrajinski meji kar 12 dni, tako rekoč talci pa so bili dva makedonska in štirje srbski vozniki kamionov. Na tamkajšnji meji so jih preprosto zajeli in zadržali, čeprav ne pripadajo ne ruski ne ukrajin...