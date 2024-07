Slovenec peš okoli sveta: Delal sem v trgovini in ugotovil, da nisem srečen (FOTO)

Slovenec Oliver Tič (40), ki se je aprila letos s psom Carlitosom peš podal na 30 tisoč kilometrov dolgo pot okoli sveta, je prispel v Niš, rojstni kraj svojega očeta. Kot poroča srbski Telegraf, bo po 10 dneh premora nadaljeval pot, s katere naj bi se domov vrnil čez tri do štiri leta. Tič se je s pohodništvom začel ukvarjati leta 2014, doslej je hodil tudi po južni, srednji in severni Ameriki.

Slovenec je na tiskovni konferenci v Nišu pojasnil, da hodi, ker ga to veseli, pa tudi zaradi zbiranja humanitarne pomoči. Na predavanjih in delavnicah pa je govoril o pomenu mednarodne solidarnosti, razumevanja in prijateljstva.

»Pred 20 leti sem si želel ustvariti kariero. Delal sem v trgovini in imel možnost postati vodja te trgovine. Po štirih letih na tem delovnem mestu sem videl, da to niso stvari, ki me veselijo. Potem sem na internetu pogledal, kaj bi lahko naredil, in videl človeka iz Kanade, ki je v 10 letih prepotoval svet. Bral sem njegove zgodbe o tem, kako so ga ljudje gostili. Rekel sem si, da želim poskusiti. Tako sem začel s Slovenijo in Ameriko, zdaj pa sem šel na pot okoli sveta,« je povedal Tič.