Oliver Tič: Manj ko se obremenjuješ, bolje je

Za šankom mladinskega centra v Slovenskih Konjicah nas pričaka Oliver Tič oziroma Oli the Walker, kot ga poznajo onkraj naših meja. Tam dela vmes med obema velikima sprehodoma, tistim pred njim in onim, ki ga je končal lanskega avgusta na Aljaski – dve celini, 15 držav, 25.122 kilometrov v 993 dneh, vmes pa še eno leto bivanja doma med korono! Aprila naslednje leto nadaljuje svojo pot, napove Oli: »To sem zdaj porazdelil po kontinentih, sicer pa stoodstotno grem okoli sveta. Sem pa razčlenil, kje bom šel čez Avstralijo, Afriko in Azijo.« Novo potovanje pred njim v enem zamahu prinaša »malo nad...