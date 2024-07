Škandalozen posnetek iz bolnišnice, zdravstveni tehnik v službi popolnoma pijan (VIDEO)

Srbija je zgrožena nad zaskrbljujočimi posnetki iz Klinično-bolnišničnega centra Dr. Dragiša Mišović-Dedinje, ki prikazujejo vidno vinjenega zdravstvenega tehnika, kako odhaja iz sobe, se guga in oklepa stene. Mladenič, ki ga je iz čakalnice posnel z mobilnim telefonom, je na družbenih omrežjih opisal nesprejemljivo obnašanje zdravstvene delavke do njegove babice. Iz te zdravstvene ustanove potrdili pristnost posnetka in poudarili, da je tehnik suspendiran.

Na posnetku, objavljenem na Instagram strani serbialive_beograd, je dobro videti zdravstvenega tehnika, ki se ob izhodu iz ene sobe tesno oprime stene, nato pa vstopi v drugo sobo, kjer sta zdravnik in pacient.

Kot je poudaril mladenič, ki je včeraj opisal svoj obisk v tem zdravstvenem domu, zdravstveni tehnik njegovi babici zaradi alkoholiziranosti ni mogel izmeriti pritiska, večkrat se je trudil udariti po njeni žili, kričal je na hodniku, na povrh vsega se je spravil nad dežurno zdravnico.

»Malo nazaj smo v KBC Dragiša Mišović peljali babico, zdravstveni tehnik, ki ga zdravnik kliče Ćirko, je bil vidno vinjen. Nekajkrat babici ni znal dobro izmeriti pritiska in nazadnje, ko mu je uspelo, je bil pritisk okoli 160, medtem ko je zdravnik rekel, da je 130, trikrat je poskušal punktirati veno, za šalo jo je celo uščipnil v lice, potem je kričal na hodniku, itd. Ko sem zdravnico vprašala, kakšna je metoda in komu se lahko pritožim, saj je že več ljudi jezilo njegovo stanje, je rekla, da ne more delati z njim, da ji je zelo težko, a da ga ne prijavi, ker ne želi nositi njegovih otrok na duši, če ga odpustijo,« je zapisano v objavi na Instagramu.

Nadalje je poudarjeno, da je zdravnica oba (alkoholiziranega tehnika in njegovega sodelavca) pripeljala v sobo, kjer se zadržujejo zdravstveni delavci, ter da je kričala nanju in jima rekla, da se ljudje pritožujejo in da ne želi, da bi jo gledali postrani, ker sta pila v službi.

»Sploh nisem opazil, da je bil drugi pod vplivom alkohola, tako da o njem nimam česa reči. Poklical sem policijo, seveda so rekli, da ne morejo na teren, in da je postopek - zdravnik obvesti glavno sestro, glavna sestra predstojnika oddelka in le, če noče domov, potem policija lahko reagira, vendar le, če jih pokliče glavna sestra ali predstojnik.

To se ne sme dopustiti

Želim tudi opozoriti ljudi, če so slučajno tam in je tisti tehnik na svojem delovnem mestu, naj bodo pozorni in se pripravijo, da bodo takoj nekomu prijavili, če se zgodi enaka ali podobna situacija,« je dejal ta mladenič.

Dodal je, da je pred tem vinjen zdravstveni tehnik potiskal moškega na invalidskem vozičku, ki je pred tem doživel lažjo srčno kap. »Dobesedno je hodil levo in desno in skoraj udarjal ob stene od količine popitega alkohola, dobesedno nabit z alkoholom. Zelo mi je žal za to izkušnjo, zavedam se situacije v naši državi, a to so ljudje, ki delajo z življenji drugih ljudi, to se ne sme dopustiti,« je dejal.

Že suspendiran

»KBC Dr Dragiša Mišović je v zvezi s tem primerom izvedla vse potrebne ukrepe v skladu z zakonodajo. Zdravstveni tehnik je suspendiran zaradi pijanosti v službi. En osamljen primer ne more biti razlog ali povod za dvom v strokovnost, prizadevnost in predanost osebja, katerega prioriteta je zadovoljstvo in ustrezna oskrba bolnikov. Pacientom in družinam se opravičujemo za nevšečnosti, ki so jih doživeli,« so sporočili iz zavoda, poroča slobodnadalmacija.hr.