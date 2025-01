Škandal! Gostje skandirali, minister jim je pokazal sredinec in ji vzel telefon (VIDEO)

V soboto okoli 13. ure so gostje restavracije v središču Beograda, kjer je bil tudi finančni minister Siniša Mali, vzklikali »živeli študenti«, nakar jim je minister pokazal sredinec. Kmalu zatem je novinarka, ki se je znašla v restavraciji, stekla do ministra, da bi ga vprašala, zakaj je to storil, ta pa ji je namesto odgovora vzel telefon.

Kot je za N1 povedala novinarka Danica Ilić, so ljudje v trenutku, ko je minister plačal račun in začel odhajati, vzklikali v podporo študentom, ki so organizirali blokado fakultete.

»Gostje, s katerimi sem se nato pogovarjala, pravijo, da jim je minister med izstopom pokazal sredinec,« je še povedala.