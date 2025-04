Kolikokrat dobim vprašanje, zakaj kljub letom dela na sebi ni vidnih sprememb. Zakaj se še vedno nimate zdravo radi in zakaj še ni pravega partnerja. Veste, kje tiči odgovor? V tem, koliko ste voljni narediti spremembo, kako disciplinirani ste in kako odločni. To je vse. Koliko knjig ste prebrali, na koliko predavanjih ste bili, koliko terapij imate za seboj. Veste, zakaj ni napredka? Ker zbirate informacije. Biti zbiratelj informacij ni enako živeti informacije v praksi. Saj veste, ko boste imeli dovolj, boste naredili spremembo. Vedno imamo nekaj od tega, da vztrajamo v okoliščinah, ki nam ...