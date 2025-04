Manči v studiu solzna in s cmokom v grlu (VIDEO)

21-letna pevka in študentka pedagoške fakultete Manca Poljanšek, ki ustvarja pod umetniškim imenom Manči, je posnela novo pesem, za katero je tako besedilo kot glasbo ustvarila sama. Njen naslov je Ljubi daj, pripoveduje pa o resničnih dogodkih pred skoraj dvema letoma.

»Napisala sem jo v dobrih petih minutah, a si je nisem upala posneti, saj me je bilo strah, da se ji bodo ljudje posmehovali, češ da sem premlada, da bi kaj vedela o ljubezni. Ko je pesem nastala, sem bila stara komaj 18 let,« pove Manči, ki je s to pesmijo želela, da jo poslušalci spoznajo po njeni bolj čustveni in nežni plati. »Verjamem, da se je že vsak od nas srečal z ljubeznijo, tako s prijetnimi kot manj prijetnimi občutki. Sama pa sem želela skozi pesem prenesti čustva, da bi ljudje začutili, kako je, ko ljubiš z vsem srcem in se v tem izgubiš,« pravi pevka, ki je pesem v studiu snemala dvakrat. »Prvič sem bila zaprta v studijski sobici, v temi, in sem pela s solzami v očeh in cmokom v grlu. Glas se mi je tresel. Ko sem pozneje poslušala posnetek, sem si mislila, da lahko to odpojem bolje, zato sem poskusila še enkrat, a ni bilo enako. Prva izvedba je bila polna čustev, pela sem s srcem. Producent se je ob tej izvedbi naježil in mi ni dovolil, da bi obdržala drugo različico, zato sva ostala pri prvi. In ko sem slišala končno verzijo z vokalom, so mi tekle solze, saj je pesem točno takšna, kot sem si jo predstavljala,« je iskrena mlada pevka, ki je želela pesem izdati že novembra lani, a ni bila pripravljena.

Manči upa, da bo Ljubi daj všeč čim več ljudem.

Snemanje so nadaljevali januarja in ga dvakrat prestavili. Končno so jo posneli februarja, a se je dan pozneje zgodilo, da so posnetki po nesreči izginili. Poskušali so jih obnoviti, a ni šlo, zato so zgodbo ponovili v začetku marca. »Po občutku ni bilo isto kot prvič, a ko sem videla videospot, sem bila presenečena, saj deluje še veliko bolje, kot sem si predstavljala. Morda celo bolje kot prvič, a tega ne bomo nikoli vedeli,« pove Manči, ki je pesem izdala na praznik ljubezni – gregorjevo.

Pri produkciji je sodeloval Dušan Zore, ki je poskrbel za aranžma, mix in master ter klaviature, bobne in programiranje. Kitare je odigral David Kreslin, bas kitaro Goran Sarjaš, pri spremljajočih vokalih pa so se Manči pridružili njeni sestri Anja in Mateja Poljanšek, že omenjeni Dušan Zore in Nejc Kastelic. Snemanje in montažo videospota je prevzel Timi Krhlanko, posneli pa so ga v Savudriji in Hotelu Garni Dolcemente v Izoli. »Ljubi daj je moja peta avtorska skladba, v zalogi pa jih imam še veliko. In komaj čakam, da jih delim s svetom. Zaljubljena sem v življenje in resnično sem vesela, da sem našla ljubezen v glasbi,« sklene Manči. MOJCA MAROT