V prekmurskem derbiju Madžar ugnal Slovenca

Poraz v prekmurskem derbiju z 2:4 trenerju Mure Matjažu Keku ml. ne bo ostal v prijetnem spominu, veliko bolj njegovemu kolegu na stolčku Nafte Jozsefu Bozsiku. Morda je bila šele peta zmaga v 28. krogih 1. SNL za Nafto tudi ena od odločilnih v bitki za obstanek med najboljšimi.

Prekmurski derbi je že imel bolj »strastno« podobo in z več navijači na tribunah, toda le redko je imel takšnega junaka, kot je bil domači napadalec Josip Špoljarić. Osemindvajsetletni Slavonec je zabil vse štiri gole, zimska okrepitev Lendavčanov je skupno pri sedmih golih. Ali so dvoboj odločili tudi taktične odločitve trenerjev slovitih priimkov?

»Do posegov VAR je bila tekma enakovredna in do takrat je bil tudi izid 1:1 realen. Toda odločitve so bile, kakršne so bile, Nafta je zadela, nam ne ostane drugega kot dobra analiza. Ne smemo se več obremenjevati s tekmo, v četrtek nas čaka že druga,« je že pomirjen po ostrem protestu, zaradi katerega je prejel rdeči karton, razmišljal Kek ml. »Popenil« je zaradi posega VAR za prvo enajstmetrovko domačih, druga, za vodstvo s 3:1, je bila bolj »čista«. Četrti Špoljarićev gol že sodi v rubriko »saj ni res, pa je«. Nagrajen je bil za vztrajnost in zbranost, saj mu je njegov bliskoviti odziv na predolgo podajo gostujočega vratarja, nekoč lendavskega Florijana Raduho, prinesel potrditev zmage. Takoj po znižanju zaostanka na 2:3 v osmi minuti sodnikovega dodatka, ko se jim za trenutek zasvetlilo v upanju, da bodo v zadnjih sekundah celo izenačili.

Domači trener Bozsik je bil nasmejan in srečen kot že dolgo ne. »To je lepa stran trenerskega posla, živimo za takšne trenutke, navijači, igralci, vsi si zaslužijo čestitke. Bili smo pametni, potrpežljivi, ni bilo nobene panike, mentalno stabilni smo bili vso tekmo, to je bilo ključnega pomena. Tudi po 1:1 smo nadaljevali v istem ritmu,« se je razgovoril Bozsik.

Kek ml. upa, vnuk legende ima botra

Madžar je ugnal Slovenca! Tudi to je bilo pod Lendavskimi goricami sprejeto z odobravanjem navijačev, a še bolj zanimivo je ozadje obeh trenerjev. Naš 34-letni Mariborčan gre po stopinjah očeta in selektorja, ki je Slovenijo odpeljal na dve največji tekmovanji, na svetovno prvenstvo v Južno Afriko in na evropsko v Nemčijo. »Za zdaj gre za kratkoročno sodelovanje, do konca sezone,« je povedal nesojeni član očetovega strokovnega štaba, ki je v nogometnih krogih zelo cenjen kot odličen analitik. Trenerske izkušnje je do prevzema članskega moštva nabiral v mlajših kategorijah.

Trener Nafte Jozsef Bozsik je v četrtem prekmurskem derbiju v tej sezoni le dočakal prvo zmago. FOTO: NK Nafta 1903

Tri leta starejši Budimpeščan, ki je od julija leta 2023 trener Nafte, je vnuk enega od najslavnejših madžarskih nogometašev. Dedek Jozsef Bozsik je bil nepogrešljiv član znamenite lahke konjenice, ki je v petdesetih letih prejšnjega stoletja vladala svetovnemu nogometu. Kar 101 tekmo je v obdobju med letoma 1947 in 1962 zbral za Madžarsko eden od najboljših zveznih igralcev na svetu. Umrl je star komaj 52 let.

Če je prihodnost Keka ml. v veliki meri odvisna tudi od vtisa in ne le izidov (Mura je tekmovalno tako rekoč že opravila s sezono), je Bozsikova brezskrbna. Ima močno podporo v Gaborju Veghu, predsedniku kluba in tako rekoč »partijskemu« poslovnežu iz kroga izbrancev predsednika vlade Viktorja Orbana.