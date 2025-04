Slovenija ima še vedno razpisano tiralico za 35-letnim Kranjčanom Mladenom Samardžijo, ki bi na ljubljanski zatožni klopi moral delati družbo obtoženim v zadevi kavaški klan. Toda na begu v Bosni in Hercegovini je, in ker ima tudi tamkajšnje državljanstvo, nam ga niso hoteli izročiti. Ne glede na to, da je nedosegljiv slovenski roki pravice, pa bo na slovenski sodniji o njem še govora. V uradnem listu je bil namreč objavljen oklic o začetku postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora. Med najbolj iskanimi v Evropski uniji Vzeli bi tudi očetu in partnerici Tožbo Republike Slovenije so pr...