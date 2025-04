Teden z Luno: Polna luna se dogodi v noči na nedeljo.

Ponedeljek, 7. 4. Noč na ponedeljek zna biti napornejša, marsikoga bodo zbujali finančni strahovi, tudi pred zapuščenostjo, občutek, da nas ne cenijo, več nelagodja. Vendar se zdi, da bodo vsaj popoldanske ure vedno bolj prijetne, več bo upanja, optimizma, tudi dobre volje in sreče tako pri financah kot v ljubezni. Merkur se obrača direktno in je obljuba bolj aktivnih dni, ko bomo manj ujeti v lastno notranjost ter napake preteklosti.

Torek, 8. 4. Zjutraj bo malo nemira pa tudi veliko prijetnih občutkov glede ustvarjalnega navdiha, ljubezni. Luna v levu na koncu znamenja lahko prinese več dramatičnih občutkov, njena kolerična energija nas dela precej glasne in nemire. Prehod Lune v devico malo pred četrto popoldne bo deloval prijetno, nas umiril, prizemljil, dal občutek za to tukaj, okrog nas, za red in analizo.

Sreda, 9. 4. V sredo bo Luna v devici brez aspektov. Pričakujemo lahko miren dan, ko bomo premišljeni, natančni, redoljubni in nas bo delo pomirjalo. Merkur je resda počasen, a je naprej in nam omogoča tudi več jasnih vpogledov, boljše analize, saj prinaša dobro koncentracijo.

Četrtek, 10. 4. Luna v devici bo v opoziciji s celim stelijem v ribah, kar nam da vedeti, da bo to dan, ko bo pomembno, da spustimo malo nadzora nad svojo potrebo po redu in popolnosti, in razumemo, da je treba najti pravo mero v vsem, tudi pri čistoči in delu.

Petek, 11. 4. Luna v tehtnici prinaša dan, ko bomo iskali harmonijo, si želeli lepih odnosov, povezovanja. Marsova vez na lunina vozla nam kaže pomembnost povezovanja s skupnimi napori, vidik moškega bratstva, v smislu, da delujejo za skupno dobro. Preprosto spodbuja skupni boj ali pa skupno fizično delo, skupinski šport. Ker smo dva dni pred polno luno, bomo močno čutili pritisk k izpopolnitvi določenega projekta.

Sobota, 12. 4. Vpliv jutrišnje polne lune nam lahko prinaša več nemira, čustvenega pritiska; če to obvladamo, pa nas vodi tudi k delu, dovršitvi projektov. Luna je v tehtnici, njena vladarica stacionarna, čaka obrat naprej, tako bomo imeli več potrebe biti v samoti, začutiti in občutiti življenje. Aspekti Lune so pozitivni, zdi se, da bo dan lep.

Nedelja, 13. 4. Polna luna se dogodi v noči na nedeljo. Venera se obrne direktno. Tako bo ujetost vase in preteklost vedno manjša in bomo vedno lažje potovali naprej. Za marsikoga bo kljub temu dan naporen, okrog poldneva znamo reagirati pretirano osebno ali obrambno. Prehod Lune v škorpijona malo pred četrto popoldne prinaša več intenzivnega doživljanja, sploh v poznejše večerne ure, ko s kvadratom sreča Pluton.