Škandal pri sosedih: policija prikrivala podatke v primeru uboja 21-letnice?

Hrvaška policija se je znašla pod plazom kritik zaradi ravnanja v primeru uboja 21-letne študentke iz Osijeka, za katerega je osumljen policist. Pojavili so se namreč očitki, da ni razkrila vseh podrobnosti primera in je dejanje okvalificirala kot uboj iz malomarnosti, čeprav je šlo za umor.

Študentka je bila ubita s službeno pištolo 27-letnega osiješkega policista, s katerim se je občasno dobivala. Domnevni zločin se je zgodil v njegovem stanovanju.

Lani je bilo na Hrvaškem ubitih 14 žensk, letos osem.

Policist je prejšnjo sredo zvečer poklical policijo in sprva trdil, da se je dekle ubilo samo. Policija ga je nato naslednje jutro pridržala zaradi suma uboja iz malomarnosti, kar je lažje kaznivo dejanje. Državno tožilstvo je kazensko ovadbo prekvalificiralo v umor, to pa je v javnosti in medijih še spodbudilo namigovanja, da je policija namerno prikrivala podrobnosti primera.

Notranji minister Davor Božinović zavrnil očitke

Božinović je v pogovoru za hrvaško televizijo N1 danes to zanikal. Dejal je, da policija ni verjela trditvam 27-letnika, da je šlo za samomor, in poudaril da so osumljenega pridržali že naslednje jutro in proti njemu vložili kazensko ovadbo za uboj iz malomarnosti. Državno tožilstvo je ovadbo nato prekvalificiralo, kar pa je po Božinovićevih besedah običajen pojav.

Ravnanje policije je obsodila tudi poslanka opozicijske stranke Zmoremo! Ivana Kekin. Notranjemu ministru je sporočila, da pričakuje njegovo ukrepanje.