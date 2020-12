Škandal: na divji zabavi sredi epidemije ujeli politike med orgijo

Belgijska policija je v petek prekinila žgečkljivo ilegalno zabavo v nekem baru v središču mesta. Med 25 udeleženci so bili evropski poslanec in diplomati. Vse pa naj bi kaznovali, ker niso upoštevali ukrepov v času epidemije, pišejo tuji mediji. V Bruslju je dovoljeno zbiranje le štirih ljudi.



Na vroči zabavi v prvem nadstropju gejevskega bara so policisti naleteli na šokanten prizor večinoma golih ljudi med skupinskim seksom. Kot pišejo mediji, so na kraju našli tudi drogo.



Evropski poslanec je z zabave poskušal zbežati skozi okno, a se je pri tem poškodoval. Policisti so ga ujeli, a se je skliceval na imuniteto. Belgijski mediji namigujejo, da je evropski poslanec z divje zabave v Bruslju iz madžarskega Fidesza József Szájer. Ta je v nedeljo nepričakovano odstopil.