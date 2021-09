Širi se posnetek iz pisarne: župan učil zaposleno, kako se jaha konja (VIDEO)

Po spletu se širi starejši videoposnetek iz županove pisarne v Banja Luki, na katerem ženska sedi na hrbtu župana Banja Luke. Ta ji daje navodila, kako jahati konja in simulirata ježo. Domnevno naj bi šlo za uslužbenko mestne uprave, ki je tesna sodelavka župana, poroča Klix.ba.»Zravnaš hrbet in v roke zgrabiš moj ovratnik, kot da so to uzde,« v posnetku pravila ježe pojasnjuje Stanivuković, medtem ko ženska na njegovem hrbtu vzklika »i-ha«.Župan ji daje navodila, kako naj upravlja s konjem, s katero nogo in kako je treba udariti. Po krajši ježi ženska pade v županovo naročje in skozi smeh pove, »kakšen konj si«. Vajo menda še enkrat ponovita.