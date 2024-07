Na Slovaškem smrtne žrtve, huda toča stolkla Bavarsko, v Avstriji v enem dnevu 190.000 udarcev strele (VIDEO)

Nemčijo, Češko in Slovaško so zajela močna neurja, v katerih je bilo več poškodovanih.

Neurje je tako v petek zajelo festival na prostem na zahodu Slovaške. Velik šotor se je zrušil, več manjših šotorov pa je bilo v neurju poškodovanih, je sporočila tiskovna agencija TASR. Reševalci so 10 ljudi z lažjimi poškodbami odpeljali v bližnje bolnišnice.

Romarski festival poteka od 11. do 13. julija na letališču Trenčín na zahodu Slovaške, a je bil program zaradi slabega vremena začasno prekinjen. Napotenih je bilo veliko policistov in gasilcev, športna dvorana pa je bila spremenjena v evakuacijski center. Zaradi neurja in močnega deževje, ki so v zadnjih dneh prizadela regijo, sta sicer umrli dve osebi.

Po močnih neurjih, ki so v petek prizadela Avstrijo, je tamkajšnja služba za napovedovanje vremena UBIMET sporočila, da je v enem dnevu zabeležila 190.000 udarcev strele, kar je največ letos. V Avstriji v zvezni deželi Predarlsko v bližini Bodenskega jezera je neurje podiralo drevesa, odnašalo strehe s hiš in poplavljalo ceste. Zaradi velike količine vode, ki se je stekala v Ren, so oblasti preventivno onemogočile dostop do reke. Nekatere ceste v sosednji zvezni deželi Tirolska, ki so jih v petek zasuli plazovi, so danes znova odprli.

Tudi v zvezni deželi Štajerska so neurja povzročila poplave in podirala drevesa. Iz sosednje Koroške so poročali, da so reševalne službe na več jezerih reševale ljudi, ki zaradi močnih valov niso mogli doseči obale.