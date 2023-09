Severnokorejski diktator na poti v Rusijo: Putin želi od njega kupiti izstrelke

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je po poročanju južnokorejskih medijev odpotoval v Rusijo, kjer se bo sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in z njim razpravljal o dobavi orožja za vojno v Ukrajini. Ameriški časnik New York Times navaja, da želi Rusija od Severne Koreje kupiti topniške in protitankovske izstrelke, v zameno pa bi poleg pomoči v hrani Pjongjang pridobil tudi tehnologijo za izdelavo satelitov in podmornic na jedrski pogon.

Da se oblasti na ruski pacifiški obali pripravljajo na Kimov obisk, so danes ob sklicevanju na regionalne uradnike poročali tudi ruski mediji.

Pred tem so ameriški in drugi uradniki za New York Times konec tedna napovedali, da se bo Kim, ki Severno Korejo zapusti le redko, z oklepnim vlakom kmalu odpravil v Vladivostok na ruskem daljnem vzhodu na pogovore s Putinom o orožju.

Putinovo dejanje iz obupa?

Po poročanju južnokorejske televizije YTN v Seulu pričakujejo, da se bo severnokorejski voditelj s Putinom sestal v sredo.

ZDA so ocenile, da pomeni srečanje s Kimom izraz obupa Putina glede vojne v Ukrajini. »Prepotoval bo vso svojo državo, da bi se srečal z mednarodnim izobčencem in ga prosil za pomoč v vojni, v kateri je pričakoval, da bo zmagal že v prvem mesecu,« je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller.