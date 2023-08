Vrag je odnesel šalo: to je zadnji ukaz severnokorejskega diktatorja

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je severnokorejski orožarski industriji ukazal, naj drastično poveča proizvodnjo raket in streliva, današnje poročanje severnokorejskih državnih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Kim je dejal, da mora Severna Koreja okrepiti svoje položaje na frontni črti in raketne enote, saj se država pospešeno pripravlja na vojno.

V petek in soboto je obiskal tovarne, ki proizvajajo taktične rakete, oklepna vozila in mobilne izstrelitvene ploščadi. Ob tem je izpostavil, da Severna Koreja potrebuje ogromno vojaško silo, da bo pripravljena na vojno v vsakem trenutku in uničenje nasprotnikov njegovega režima.

Prejšnji teden je Kim podpisal ukaz za več vojaških vaj in napotitev enot na frontno črto.

Kim domnevno krepi priprave na vojno v času, ko se ZDA in Južna Koreja pripravljata na velike skupne vojaške vaje konec meseca. Te Pjongjang obravnava kot vaje za invazijo, glede katerih je že večkrat zagrozil z odločnimi protiukrepi.