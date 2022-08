Severna Koreja oznanila zmago: To je čudež brez primere v svetovni zgodovini

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v sredo v Pjongjangu razglasil zmago nad covidom 19. Vseeno je opozoril, da mora Severna Koreja ostati pozorna in učinkovito nadzorovati svoja obmejna območja. »Takšno obvladovanje epidemije je čudež brez primere v svetovni zgodovini javnega zdravja,« je v sredo na nacionalnem srečanju o ukrepih za boj proti epidemiji dejal Kim. Oblasti sicer že skoraj dva tedna niso poročale o sumu okužb.

Kimova sestra Jo Džong je medtem sporočila, da je severnokorejski voditelj med izbruhom epidemije zbolel tudi sam. »V dneh te karantenske vojne je imel visoko vročino, vendar ni mogel ležati niti za trenutek, saj je razmišljal o ljudeh, za katere je odgovoren,« je dejala. Za izbruh covida 19 v državi je okrivila Južno Korejo ter posvarila pred povračilnimi ukrepi. Seul se je na to že odzval in izrazil obžalovanje, da Pjongjang izreka nesramne, grozeče in neutemeljene obtožbe.

Severna Koreja je izbruh covida 19 prvič uradno potrdila sredi maja. Za boleznijo naj bi glede na podatke oblasti od konca aprila zbolelo 4,8 milijona prebivalcev. Pjongjang sicer okužbe označuje kot 'primere vročine'. Umrlo naj bi 74 ljudi.

Strokovnjaki, ki jih navaja AFP, menijo, da izjava o zmagi kaže na to, da Severna Koreja želi nadaljevati druge prednostne naloge, kot je spodbujanje gospodarstva ali izvedba novega jedrskega poskusa. Vključno s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) pa že dolgo dvomijo o statističnih podatkih Pjongjanga glede števila okužb in trditvah, da je epidemijo obvladal. Država ima namreč enega najslabših zdravstvenih sistemov na svetu. Ima slabo opremljene bolnišnice, malo enot za intenzivno nego in naj ne bi imela zdravil ali cepiv proti covidu 19.