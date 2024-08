Serija krvavih napadov: ljudi potegnili iz vozil in enega za drugim ubili (FOTO)

Najmanj 46 ljudi, vključno z 12 teroristi, je bilo ubitih v nizu napadov v provinci Beludžistan na jugozahodu Pakistana, so sporočile tamkajšnje oblasti. Skrajneži so zjutraj najprej ubili 23 ljudi, potem ko so jih potegnili iz več vozil na cesti. Oboroženi moški so zaprli cesto in pobili potnike, pred begom pa zažgali približno 10 vozil.

Shahid Rind, tiskovna predstavnica belodžistanske vlade, je povedala, da so teroristi preiskali avtobuse in tovornjake ter preverili identiteto potnikov, preden so jih ubili. Ubiti so bili iz severovzhodne province Punjab.

FOTO: Reuters Tv Reuters

FOTO: Str Afp

Medtem je bilo čez noč v streljanju med skrajneži in policijo na državni avtocesti v okrožju Qalat v Beludžistanu ubitih še 10 ljudi, vključno s šestimi policisti.

Militantna skupina Osvobodilna vojska Beludžistana (BLA) je prevzela odgovornost za napade. Beludžistan je že dolgo prizorišče spopadov, s številnimi separatističnimi skupinami, ki izvajajo napade, večinoma na varnostne sile. Separatisti zahtevajo neodvisnost od vlade v Islamabadu.

Napadalci so razstrelili tudi železnico v Bolanu in napadli policijsko postajo v Mastungu. Uspelo jim je prevzeti nadzor za nekaj ur, nato jih je policija obvladala, navaja Reuters.

FOTO: Str Afp