Šef Nata poslal srhljivo opozorilo: »Čas je za prehod na vojno miselnost!« (VIDEO)

»Rusija se pripravlja na dolgoročno konfrontacijo, z Ukrajino in z nami,« je dejal generalni sekretar Nata Mark Rutte in dodal: »Nismo pripravljeni na to, kar nas čaka čez štiri ali pet let.« Generalni sekretar Nata je še opozoril, da je čas za prehod na vojno miselnost.

Več za vojaške izdatke

Rutte pravi, da so članice Nata v času hladne vojne namenile več kot 3 odstotke BDP za obrambo, in poudaril, da bodo prihodnji izdatki morali biti bistveno višji od trenutnega cilja zavezništva, ki znaša dva odstotka.

Voditelji Nata so se strinjali, da bodo končali zmanjševanje obrambnih proračunov, ki se je začelo po koncu hladne vojne, ko je Rusija pred desetletjem priključila ukrajinski polotok Krim, in se usmerili k porabi 2 odstotkov BDP za vojaške izdatke.

Mark Rutte je trenutno varnostno situacijo označil za najhujšo v svojem življenju.

Toda odkar je Rusija pred skoraj tremi leti napadla Ukrajino, so se dogovorili, da bi moral biti cilj 2 odstotka najmanj za obrambne izdatke, je navedel Sky News. Čeprav zavezništvo kolektivno dosega ta cilj, ga približno tretjina članic posamezno ne doseže.

Nato ocenjuje, da bo vsaj 23 od njegovih 32 članic letos doseglo cilj 2 odstotka. Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump, ki bo položaj prevzel 20. januarja, je že zagrozil, da ZDA ne bodo branile držav, ki za svojo obrambo namenijo premalo.

Nevarna Kitajska?

Dejal je tudi, da mora biti Nato realističen glede ambicij Kitajske, in opozoril, da Peking krepi svoje sile brez kakršne koli transparentnosti ali omejitev ter ustrahuje Tajvan.