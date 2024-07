Se v prihodnjih dneh odpravljate na Hrvaško? Pripravite se na peklensko vročino

Po nekaj dneh ohladitve je pred nami nov vročinski val. Kot smo že poročali, bodo popoldanske temperature že v soboto presegle 30 stopinj, sredi naslednjega tedna pa bodo najvišje dnevne temperature okoli 35 stopinj Celzija. Kot vse kaže, pa ne bo nič drugače niti pri južnih sosedih.

Prihodnji teden se tudi na Hrvaškem obeta vročinski val, v sredo in četrtek se bodo v Dalmaciji temperature približale celo 40 stopinj Celzija. V Istri bo nekoliko manj vroče, saj bodo dnevne temperature okoli 32 stopinj Celzija.

Ob tej priložnosti velja opozoriti, da obdobje večdnevne vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa, in sicer vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico, tudi vročinsko kap. Na NIJZ poudarjajo, da lahko težave preprečimo tako, da zmanjšamo obremenitev telesa s toploto, torej zmanjšamo izpostavljenost vročini.

Pazite na svoje zdravje

Če smo zunaj, se umaknemo v senco, še bolje pa v hladnejše prostore. Fizično aktivnost na prostem omejimo na jutranje in večerne ure. Hrano uživajmo v manjših obrokih in popijmo dovolj tekočine. Ne pozabimo na zaščito pred soncem, če je le mogoče, se mu izogibamo med 10. in 17. uro, ko je najmočnejše.