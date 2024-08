Se Putinu kaj tresejo hlače? To je potrdil Zelenski (FOTO in VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes potrdil, da je Ukrajina od Zahoda prejela prva ameriška bojna letala F-16, na katera je čakala že več kot dve leti. Ob tem je na slovesnosti ob dnevu zračnih sil na kraju, ki ga iz varnostnih razlogov niso razkrili, letala pokazal novinarjem in dejal, da jih že uporabljajo v operacijah v državi.

»Zdaj je to realnost, realnost na našem nebu. Letala F-16 so v Ukrajini,« je v letalskem oporišču izjavil Zelenski, ki ni razkril števila letal, ki jih je prejel Kijev. Dejal je le, da jih ni dovolj in da čakajo na dodatne dobave.

FOTO: Valentyn Ogirenko Reuters

FOTO: Valentyn Ogirenko Reuters

FOTO: Ukrainian Presidential Press Ser Via Reuters

»Pozitivno je, da pričakujemo dodatna letala F-16« in da se »veliko naših fantov usposablja«, je še dejal Zelenski in povedal, da so ukrajinski piloti z njimi že začeli leteti na operacijah v Ukrajini.

Ruska vojska še naprej napreduje na vzhodu Ukrajine, sledi evakuacija otrok Ruska vojska je zavzela še eno vas na vzhodu Ukrajine, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Ruska vojska tako še naprej napreduje na vzhodni fronti in se približuje strateško pomembnemu mestu Časiv Jar, kljub napredku pa pomembnejšega preboja za zdaj ni dosegla. Ukrajinske oblasti v Donecku so zaradi vsakodnevnih ruskih napadov danes na območju blizu krajem, ki so jih zavzele ruske sile, odredile evakuacijo otrok. Guverner Donecka Vadim Filaškin je pojasnil, da gre za skupno 744 otrok z družinami, in navedel seznam krajev, iz katerih jih bodo evakuirali.

Novinarji AFP so med slovesnostjo opazili vsaj dve letali F-16, ki sta leteli nad prizoriščem. Na tleh za Zelenskim pa sta bili še dve sivi letali, podobni F-16, ki sta bili delno pokriti z maskirno mrežo, na njunih repih pa je bil ukrajinski grb.