Še ena vojna? Ta država dvignila vojsko zaradi z nafto bogate regije, vpleteni tudi Američani (VIDEO)

Brazilsko obrambno ministrstvo pozorno spremlja dogajanje in stopnjuje obrambne priprave ob severni meji zaradi ozemeljskega spora med dvema sosedama: Gvajano in Venezuelo. »Okrepljene so obrambne akcije na severnem obmejnem območju države, kar spodbuja večjo vojaško prisotnost,« so sporočili z ministrstva.

Odločitev Brazilije, da premakne več vojaških sil proti severu, prihaja sredi naraščajočih napetosti med z nafto bogato Venezuelo in Gvajano zaradi z nafto bogate regije, znane kot Essequibo. Ta regija pokriva več kot dve tretjini celotnega ozemlja Gvajane, navaja Reuters.

FOTO: Leonardo Fernandez Viloria Reuters

Že to nedeljo bodo Venezuelci glasovali na referendumu o »pravicah« države do Essequiba. FOTO: Leonardo Fernandez Viloria Reuters

Venezuela zahteva to regijo zase, iskre tega ozemeljskega spora pa so se znova vnele v zadnjih letih, potem ko je Gvajana odkrila nahajališča nafte in zemeljskega plina blizu morske meje. Že to nedeljo bodo Venezuelci glasovali na referendumu o »pravicah« države do Essequiba.

Sporen referendum

Meddržavno sodišče v Haagu naj bi sicer v petek sprejelo odločitev o zahtevi Gvajane za preklic referenduma v Venezueli. Venezuelska vlada je že napovedala, da bo referendum izveden ne glede na odločitev sodišča. Venezuela naj bi protestirala proti razpisu za iskanje nafte, ki ga je septembra objavila Gvajana, saj oblasti v Caracasu pravijo, da so območja na morju sporna in jih podjetja, ki prejmejo dovoljenja za črpanje nafte iz polj, ne bodo mogla izkoriščati.

Vpleteni tudi Američani

AP tako navaja, da je Venezuela Essequibo vedno štela za svoje ozemlje, saj je bila ta regija njen del v času španske kolonialne vladavine. Caracas že dolgo izpodbija mejo, ki so jo leta 1899 začrtali mednarodni arbitri, ko je bila Gvajana še britanska kolonija. Zanimanje Venezuele za Essequibo se je močno povečalo leta 2015, ko je ameriško podjetje ExxonMobil objavilo, da je našlo komercialno upravičene količine nafte v nahajališču ob obali sporne regije.