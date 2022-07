Se je Putin omehčal? Po pogovorih poslal pomembno sporočilo

Ruski predsednik Vladimir Putin se je danes v Teheranu sestal s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom. Razpravljala sta o Siriji, vojni v Ukrajini in izvozu ukrajinskega žita. Pri tem se je Putin zahvalil turškemu predsedniku za posredovanje v pogovorih o izvozu žita in dejal, da je bil dosežen določen napredek.

»Rad bi se vam zahvalil za vsa vaša prizadevanja. Z vašim posredovanjem smo v pogovorih o izvozu žita napredovali. Vseh vprašanj še nismo rešili, vendar je dobro že to, da je prišlo do premikov,« je Putin dejal Erdoganu.

Erdogan je medtem izrazil upanje, da bodo pogovori o izvozu ukrajinskega žita iz črnomorskih pristanišč uspešni in pohvalil konstruktivno odnos Rusije do tega vprašanja, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Predsednika sta razpravljala tudi o konfliktu v Siriji in na Kavkazu, pri čemer je Putin dejal, da se razvijajo obetavni dvostranski projekti. Turčija in Rusija sta sicer na nasprotnih straneh v Siriji in Libiji, tekmujeta za vpliv na južnem Kavkazu, turška bojna brezpilotna letala pa podpirajo ukrajinsko vojsko.

Obisk Irana, ki je šele drugi obisk Putina v tujini od začetka invazije na Ukrajino, je priložnost za nadaljnjo poglobitev vezi z Iranom, ki je eden redkih preostalih mednarodnih zaveznikov Rusije.