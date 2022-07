To naj bi bila skrivna Putinova palača, ki ima »umazano sobo« (VIDEO)

Uporabniki spleta so na aplikaciji Google Zemljevidi našli skrivnostno palačo, ki naj bi pripadala ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. »Putinova palača« se namreč nahaja v Gelendžiku, letovišču ob Črnem morju. Komu pravzaprav pripada ta palača, ostaja skrivnost, kritiki ruskega režima in Kremlja so prepričani, da so predsednikovi prstni odtisi po vsem skrivnostnem dvorcu, v katerem so igralnica, bazen z barom, amfiteater, omenja pa se tudi t. i. umazano sobo, za katero je bilo zdaj razkrito, da se uporablja za zasebne plese v naročju.

Kdo je lastnik?

Medtem pa visoki uradnik Gazproma, ruske državne naftne družbe, trdi, da je lastnik skrivnostne nepremičnine.To je nekdanji predsednikov partner v judu, Arkadij Rotenberg, ki je bil kaznovan še pred izbruhom vojne v Ukrajini, britanska vlada pa je decembra 2020 zanj uvedla finančne omejitve. Vseeno naj bi njegovo premoženje ocenili na dve milijardi evrov. Oligarh Aleksandar Ponomarenko naj bi bil domnevni drugi lastnik in naj bi pomagal postaviti ter zgraditi luksuzno nepremičnino za svojega prijatelja predsednika. V palači sta tudi cerkev in 2.500 kvadratnih metrov velika hiša za goste z 11 spalnicami. Druga trditev je, da obstajata še pokrita steza za gokart in podzemno drsališče za hokej.

Kljub glamurju pa so morali v zadnjem času palačo dvakrat razkužiti, ker se je po njej širila črna plesen. Skoraj dve uri trajajoč dokumentarec ekipe ruskega opozicijskega voditelja in zaprtega pravnika aktivista Alekseja Navalnega navaja, da je neverjetna posest na obali Črnega morja vredna več kot milijardo evrov. Putinovi uradniki in prijatelji so zavrnili trditev, da je bila palača zgrajena za ruskega voditelja.

Kaj pravi Putin?

Putin je ob tem dejal, da je dokumentarec o tej palači dolgočasen: »Nič, kar je tam navedeno, ni moja lastnina, saj ne pripada meni niti mojim bližnjim sorodnikom in nikoli ni.«