Se bojite letenja? Strokovnjak razkriva, kateri sedež na letalu je najvarnejši

Po podatkih raziskav večina smrtnih žrtev v letalskih nesrečah sedi v sprednjem delu letala. Poleg tega reševalne ekipe običajno vstopajo v letalo od zadaj, kar pomeni, da imajo potniki na teh sedežih večjo možnost za hitro evakuacijo. Čeprav potniki na zadnjih sedežih med letom bolj občutijo turbulence, statistika kaže, da je ta del letala najvarnejši v primeru nesreče.

Analiza podatkov ameriške Zvezne uprave za letalstvo (FAA), ki jo je leta 2015 izvedla revija Time, je pokazala, da je stopnja smrtnosti v zadnji tretjini letala 32 %, v srednji tretjini 39 %, v sprednji tretjini pa se smrtnost poveča na 38 %. Najvarnejši so sredinski sedeži v zadnji tretjini, kjer je stopnja smrtnosti zgolj 28 %. Po drugi strani pa imajo sedeži ob prehodu v srednjem delu kabine najvišjo stopnjo smrtnosti, ki znaša 44 %.

Posebni primeri in okoliščine

Kljub statistiki lahko na izid letalskih nesreč vplivajo številni nepredvidljivi dejavniki. V najhujši letalski nesreči v zgodovini, ki se je zgodila leta 1977 na Tenerifih in terjala 583 življenj, so preživeli večinoma sedeli v sprednjem delu letala. To kaže, da so okoliščine nesreč pogosto nepredvidljive, zato lokacija sedeža ni vedno odločilna.

David Rimmer, generalni direktor AB Aviation Group in preživeli letalske nesreče, opozarja, da so tovrstne nesreče izjemno redke. »Verjetnost nesreče je tako majhna, da je strah pred turbulencami za večino potnikov veliko bolj realen izziv,« je dejal v intervjuju za Travel and Leisure. Nervoznim potnikom priporoča, naj izberejo sedeže v srednjem delu letala, kjer so turbulence manj izrazite.

Letenje ostaja najvarnejši način potovanja

Statistika potrjuje, da je letalski promet med najvarnejšimi načini potovanja. Stopnja smrtnosti v letalskem prometu znaša zgolj 0,01 na 100 milijonov prevoženih milj, medtem ko je pri železniškem prometu ta številka višja – 0,04.

Za tiste, ki se bojijo letalskih nesreč, so lahko zgornji podatki pomirjujoči. Čeprav je pomembno izbrati varno mesto na letalu, ostaja zaupanje v nizko verjetnost nesreče ključnega pomena.