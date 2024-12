Najmlajši umrli v grozljivi nesreči imel le tri leta. Prve domneve, zakaj je prišlo do tragedije

Nesrečo letala danes na letališču Muan na jugozahodu Južne Koreje sta preživela le dva človeka, vseh preostalih 179 ljudi na krovu je umrlo, so sporočili gasilci. Preiskovalcem je uspelo najti tudi obe črni skrinjici, ki bosta pomagali pri preiskavi vzroka nesreče. Vlada je razglasila sedemdnevno žalovanje. Gasilci so še sporočili, da so od 179 mrtvih identificirali 65 žrtev.

Letalo južnokorejske družbe Jeju Air je bilo na poti iz Bangkoka, ko je ob pristanku okoli 9. ure po lokalnem času zdrsnilo s pristajalne steze in se zaletelo v ograjo. Glede na posnetke je izbruhnil obsežen požar. Letalo ob pristanku ni spustilo koles.

Letalo je bilo skoraj popolnoma uničeno, je dejal predstavnik gasilcev. Potnike je ob trčenju vrglo z letala, zaradi česar je bila verjetnost preživetja majhna. Oba preživela sta člana posadke. Našli naj bi ju v repu letala. Na krovu je bilo skupno 175 potnikov, med njimi dva tajska državljana, in šest članov posadke. Umrli so bili stari med tri in 78 let, večinoma pa je šlo za osebe stare med 40 in 70 let.

Trk s pticami in slabo vreme

Preiskava nesreče letala boeing 737-600 še poteka. Pri tem si bodo lahko pomagali tudi s črnima skrinjicama. Gasilci sicer domnevajo, da je nesreči botroval trk s pticami in slabo vreme. Od trenutka, ko je kontrolni stolp izdal opozorilo pred trkom zaradi ptic, do poskusa pristanka letala so minile približno tri minute. Dve minuti pred strmoglavljenjem je pilot izdal klic v sili, so pojasnili pri ministrstvu za infrastrukturo.

Iz sveta prihajajo izrazi sožalja. Kitajski predsednik Xi Jinping je začasnemu predsedniku Južne Koreje izrazil pretresenost. Britanski zunanji minister David Lammy pa je dejal, da ga je razžalostila novica o nesreči. Papež Frančišek je sporočil, da moli za mrtve in preživele. Sožalje so izrazili med drugim še v Berlinu in Kijevu.