Satelit brez nadzora drvi proti Zemlji, v sredo zjutraj naj bi vstopil v atmosfero

Skoraj 30 let po izstrelitvi se bo vrnil satelit, imenovan ERS-2. Ob ponovnem vstopu naj bi razpadel na koščke, od katerih bo večina zgorela. Odgovorni vztrajajo, da so povezana tveganja ob trčenju zelo majhna.

Ker je ponovni vstop 'naraven' - z drugimi besedami, človek ga ne nadzoruje - je po navedbah Evropske vesoljske agencije (ESA) nemogoče natančno napovedati, kdaj in kje se bo zgodilo.

Čas vstopa napovedali okvirno

Bližje ko je, z večjo natančnostjo lahko agencija napove, kaj se bo zgodilo. V ponedeljek so objavili svojo najnovejšo napoved, ki predvideva, da bo satelit ponovno vstopil v Zemljino atmosfero v sredo ob 11.14.

Obstajajo negotovosti zaradi nepredvidljive sončne aktivnosti, kar pomeni, da bi lahko do ponovnega vstopa prišlo do 15 ur pred ali po predvidenem času.

ESA je v ponedeljek objavila fotografije

Slike so bile posnete med 14. januarjem in 3. februarjem, ko je bil satelit še na višini več kot 300 km. Zdaj ima približno 200 km nadmorske višine in pada za več kot 10 km na dan, pri čemer se hitrost spuščanja povečuje. Ko bo dosegel približno 80 km, se bo začel lomiti in nato zgorel.

Nekateri drobci bi lahko prišli do Zemlje, je sporočila ESA, vendar bodo najverjetneje padli v ocean. »Tveganja, povezana s ponovnimi vstopi satelitov, so zelo nizka,« zatrjujejo pri agenciji. Nobeden od padajočih delcev naj ne bi vseboval nobenih strupenih ali radioaktivnih snovi.

29 let v vesolju

ERS-2 je bil izstreljen leta 1995. Takrat je bilo to najbolj izpopolnjeno vesoljsko plovilo v Evropi, namenjeno za opazovanje Zemlje. »Prinesel nam je nove vpoglede v naš planet, kemijo Zemljinega ozračja, obnašanje oceanov in učinke človeške dejavnosti na okolje,« je povedal Mirko Albani, vodja Programa vesoljske dediščine, ESA.

Po 16 letih v orbiti se je ESA odločila končati svojo misijo in satelit 'deorbitirati'. To je vključevalo porabo preostanka goriva in znižanje nadmorske višine s 785 km na 573 km.

S tem so zmanjšali možnost trčenja z nečim drugim v vesolju in skrajšali čas v orbiti po koncu misije.