San Francisco: Po pandemiji sameva tretjina pisarn

Pandemija covida-19 je mnogim ljudem in podjetjem prinesla finančne in druge težave, ponekod pa so se znašli in našli rešitve za mnogo tistih, ki so jih pestile pred izbruhom novega koronavirusa. V San Franciscu je denimo po odpravi vseh ukrepov ostala prazna tretjina pisarniških prostorov v središču mesta, saj so se podjetja, katerih delovanje ni povezano s prisotnostjo zaposlenih na delovnih mestih, odločila, da bodo delo od doma nadaljevala. Velike prostore so prodali ali dali v najem, zaposlene, ki doma nimajo dovolj dobrih razmer za delo, pa namestili v manjše pisarne.

Stanovanj, še posebno dostopnih, že dolgo primanjkuje. FOTO: Tifonimages/getty Images

Lastniki, ki so se med prvimi odločili prodati poslovne prostore, so dobro zaslužili.

Tisti lastniki podjetij, ki so se tovrstne rešitve domislili med prvimi, so se lahko veselili precejšnjega priliva na račun, nepremičnine v San Franciscu so namreč med dražjimi v Združenih državah Amerike, kmalu pa so zamisel pograbili tudi drugi in nenadoma je bilo ponudbe več od povpraševanja. Redki so se še odločali za najem poslovnih prostorov, ker je šlo večinoma za pisarne, ki jih ni bilo mogoče spremeniti v gostinske obrate ali proizvodne hale, pa so mesto nenadoma preplavili oglasi za oddajo ali prodajo. Ko so za prazne poslovne prostore, trenutno je teh za kar 2,5 milijona kvadratnih metrov, slišali mestni veljaki, pa se jim je posvetilo, da bi lahko z njihovo pomočjo rešili še eno veliko težavo – pomanjkanje stanovanj.

Poslanec Matt Haney je guvernerju že predlagal, da bi prazne ali skoraj prazne poslovne stavbe spremenili v stanovanjske ter tako San Francisco rešili iz hude zagate. Kalifornijske oblasti so jim namreč naložile, da do leta 2031 zgradijo 82.000 novih nepremičnin, med katerimi ne sme manjkati socialnih stanovanj, kar je mestne svetnike spravljalo v obup, saj na območju San Francisca enostavno ni prostora za toliko stanovanjskih enot. Haneyjevega predloga sicer še niso odobrili, saj izvedba ne bi bila ravno poceni, država bo namreč morala od podjetij najprej odkupiti poslovne prostore ter jih povsem spremeniti, da bodo primerni za bivanje, poraja pa se tudi vprašanje, kaj bo s stavbami, v katerih je prazna večina pisarn, ne pa vse.