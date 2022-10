Sabotirali Nemce, ustaviti so morali vlake na severu države

Upravljavec nemških železnic Deutsche Bahn je sporočil, da je današnje velike težave v železniškem prometu na severu Nemčije povzročila sabotaža. »Sabotaža na kablih, ki so ključnega pomena za železniški promet, je povzročila, da smo morali zjutraj ustaviti vlake na severu za skoraj tri ure,« so sporočili iz družbe.

Po navedbah podjetja Deutsche Bahn so preiskavo dogodka prevzele varnostne oblasti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Da je šlo za »sabotažo«, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik podjetja Deutsche Bahn.

Na severu Nemčije so danes zjutraj popolnoma obstali vlaki na dolgih progah. Iz nemških železnic so zjutraj sporočili, da je vzrok »tehnična napaka na progi«.

Težavo so zatem uspešno odpravili, a težave v prometu se bodo verjetno čutile še ves dan, je sporočil predstavnik družbe Deutsche Bahn. Kot je povedal, je bil problem v sistemu digitalne radijske komunikacije med vlaki.

Prizadetih je bilo več tisoč ljudi. Na Spodnjem Saškem, kjer bodo v nedeljo deželne volitve, so obstali prav vsi vlaki, ne le medkrajevni in mednarodni. Podobno je bilo tudi v Schleswig-Holsteinu ter mestih Hamburg in Bremen.

Prizadeti so bili tudi drugi deli Nemčije. Obstali so medkrajevni vlaki, ki povezujejo Berlin in vzhod države, ter vlaki med Hannovrom in Severnim Porenjem - Vestfalijo, so še sporočili iz Deutsche Bahna.