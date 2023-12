Ruskemu poslovnežu v begu pomagal Slovenec

Včeraj so bile na podlagi tiralice, ki jo je v povezavi s pobegom ruskega poslovneža Artjoma Usa marca letos vložilo tožilstvo v Milanu, opravljene najmanj tri aretacije, ena od njih v Sloveniji. Kot navaja italijanska tiskovna agencija Ansa, je bila tiralica izdana za Matejem Janežičem iz Slovenije. Na Hrvaškem in v Italiji naj bi aretirali Hrvata Vladimirja Jovančića oz. njegovega sina Borisa, preostala dva osumljenca sta Srba Srdjan Lolić in Nebojša Ilić.

Tožilstvo je hkrati izdalo nalog za Usa, ki je v ZDA obtožen zarote za prevaro ZDA, zarote za bančne prevare, pranja denarja, tihotapljenja nafte in drugih kršitev sankcij, uvedenih proti Rusiji.

Ušel iz hišnega pripora

Spomnimo, sin guvernerja sibirske regije Krasnojarsk Aleksandra Usa je 22. marca ušel iz hišnega pripora v Milanu ter domnevno pobegnil v domovino prek Slovenije, Hrvaške, BiH in Srbije. To je storil na dan, ko so ga nameravali Italijani izročiti ZDA. Preiskovalci so ugotovili, da so bili pri pobegu uporabljeni štirje avtomobili.

7 milijonov dolarjev prejme, kdor ga razkrije.

Kot trdijo v ZDA, je Us v Rusijo kljub sankcijam spravil milijone sodov nafte iz Venezuele in občutljivo tehnološko opremo, ki se lahko uporabi v vojaške namene. Nečedne posle naj bi opravljal prek podjetja v Hamburgu v Nemčiji. Kot navaja časnik Washington Post, so to opremo odkrili na bojiščih v Ukrajini.

Ameriško zunanje ministrstvo je včeraj razpisalo sedem milijonov dolarjev nagrade za informacije, ki bi privedle do aretacije Artjoma Usa. Ta se je po vrnitvi v domovino javil na policijo, ruski državni tiskovni agenciji pa sporočil, da je zbežal, ker ni bil prepričan, da bi mu v Italiji sodili nepristransko.