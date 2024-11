Rusija znova napadla Kijev, povzročila mnoge požare

Rusija je ponoči z droni izvedla nove napade na Kijev, od koder poročajo o več požarih in škodi. Ukrajinska prestolnica je bila tarča silovitih napadov že v soboto. Da je ponoči sestrelila več ukrajinskih dronov nad ruskim ozemljem, navaja tudi Moskva.

Požare so danes v Kijevu po navedbah mestnih oblasti povzročili padli deli sestreljenih ruskih dronov. Te so našli v več delih mesta, kjer naj bi med drugim poškodovali električno napeljavo in cesto. Podatkov o morebitnih ranjenih ni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Župan Vitalij Kličko je že v soboto zvečer na Telegramu poročal o eksploziji v predmestju Kijeva. Zračna obramba se je po njegovih besedah sprožila nad širšo regijo. Prebivalce je pozval, naj ostanejo v varnih prostorih.

Napadli civilno infrastrukturo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v luči novih napadov znova pozval zaveznice k več pomoči pri zračni obrambi. »Minulo noč je Rusija Ukrajino napadla z več kot 50 droni, v preteklem tednu pa je uporabila več kot 900 bomb, okrog 30 raket in skoraj 500 dronov šahed,« je zapisal na omrežju X in dodal, da je bila večinoma tarča civilna in kritična infrastruktura.

Rusko obrambno ministrstvo je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes prav tako sporočilo, da je njihova zračna obramba nad tremi regijami sestrelila 19 ukrajinskih brezpilotnih letal. Droni naj bi poleteli nad Rostov, Belgorod in Volgograd.

Obenem Rusija danes znova poroča o napredku na bojiščih na vzhodu Ukrajine. Obrambno ministrstvo je sporočilo, da so zavzeli vas Vičneve, ki leži le nekaj več kot deset kilometrov od strateško pomembnega mesta Pokrovsk. Že v soboto je Moskva poročala o zavzetju dveh krajev, enega v regiji Doneck in enega v regiji Harkov.