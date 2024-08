Rusija poklicala na pogovor italijansko veleposlanico zaradi reportaže televizije RAI (VIDEO)

Rusija je v petek italijansko veleposlanico v Moskvi poklicala na pogovor, potem ko naj bi novinarska ekipa italijanske javne televizije RAI »nezakonito vstopila v Rusijo in poročala o ukrajinskem terorističnem napadu na Kursk«. Ruska varnostna služba FSB je danes sporočila, da je proti dvema novinarjema uvedla kazensko preiskavo.

FSB je novinarja obtožila nezakonitega prečkanja meje in snemanja na območju kraja Sudža, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

RAI je v sredo pripravila poseben prispevek iz regije Kursk, ki prikazuje, kako italijanska novinarja v oklepniku prečkata mejo z Rusijo v spremstvu ukrajinskih vojakov. Televizijski posnetki prikazujejo tudi prizore iz Sudže, ki jo trenutno nadzoruje Ukrajina.

Podprla novinarje

Italijanska veleposlanica Cecilia Piccioni je stopila v bran novinarski ekipi ter se zavzela za »medijsko neodvisnost«.

Piccioni se je s predstavniki televizije RAI tudi sestala in jim zagotovila, da »lahko zlasti uredniške ekipe načrtujejo svoje dejavnosti popolnoma svobodno in neodvisno,« je za AFP dejal tiskovni predstavnik italijanskega zunanjega ministrstva.

Ukrajinske sile so na rusko ozemlje nepričakovano vdrle minuli teden, zaradi česar je bila Moskva prisiljena poslati okrepitve v tri obmejne regije Kursk, Belgorod in Brjansk. Uvedla je tudi protiteroristične ukrepe in odredila več evakuacij iz omenjenih regij. Skupno naj bi z ogroženih območij premestili že okoli 200.000 ljudi.