Rusi zrušili televizijski stolp: prelomil se je, zgrmel na tla in pustil ljudi odprtih ust (VIDEO)

Britanski The Independent je na svojem youtube profilu objavil posnetek (prvotno ga je pridobil in potrdil Reuters), na katerem je videti, kako se je v Harkovu po ruskem zračnem napadu zrušil televizijski stolp. Kot je zapisal The Independent, se je napad na ta 240 metrov visoki stolp zgodil v ponedeljek, o smrtnih žrtvah pa niso poročali.

Po poročanju omenjenega britanskega medija je regionalni guverner Oleh Syniehubov dejal, da je prihajalo do prekinitev digitalnega televizijskega signala.

Na posnetku je tik pred zrušitvijo stolpa videti gost dim, ki je verjetno posledica napada.

Napad z droni

So pa tudi Rusi utrpeli škodo. Ukrajinski droni so danes ponoči znova zadeli rusko energetsko infrastrukturo, tokrat v Smolensku, blizu rusko-beloruske meje, je sporočil tamkajšnji guverner Vasilij Anohin. O napadih z droni so poročali tudi nekoliko južneje iz Lipecka, kot tudi iz Belgoroda. Poročil o žrtvah ni, rusko tiskovno agencijo Tass povzema nemška dpa.

Kot je Anohin zapisal na omrežju Telegram, je po napadu izbruhnilo več požarov. Zaenkrat sicer ni jasno, za kakšen infrastrukturni objekt gre, saj, kot piše portal tiskovne agencije Reuters, v Smolensku ni večjih naftnih rafinerij, ki so bile v zadnjih mesecih redno tarča ukrajinskih čezmejnih napadov.

Dron v Lipecku je zadel industrijsko poslopje, medtem ko je zračna obramba brezpilotnik nad Belgorodom sestrelila.

Priprt namestnik ruskega obrambnega ministra

Ruske oblasti so danes zaradi obtožb o sprejemanju podkupnin priprle namestnika ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja, Timurja Ivanova, je sporočilo moskovsko pravosodje. Primer domnevne korupcije Ivanova je sicer že leta 2022 razkrila ekipa pokojnega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. 48-letni namestnik ministra obtožbe zanika.

Timur Ivanov FOTO: Moscow City Court Via Reuters

Po navedbah tiskovne službe moskovskih sodišč Ivanovu zaradi sprejemanja podkupnin »v posebno velikem obsegu« grozi do 15 let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več neodvisnih ruskih medijev je v preteklosti trdilo, da so Ivanov in njegova družina pridobili veliko premoženje s podkupninami za pogodbe, ki jih je ta sklenil na ministrstvu, kjer je bil odgovoren za vojaške infrastrukturne projekte, poroča britanski BBC.

Ivanov bo v priporu v moskovskem zaporu Lefortovo ostal vsaj do 23. junija, navaja ruska tiskovna agencija Tass. Njegovo priprtje je sicer redek primer ukrepanja proti članu ruske vladajoče elite.

Od začetka vojne v Ukrajini so proti Ivanovu sankcije uvedli v EU, ZDA in Združenem kraljestvu. Unija ga ob tem opisuje kot desetega človeka v hierarhiji ruskega vojaškega vodstva, navaja BBC.