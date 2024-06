Na obzorju druga kubanska kriza, Putin poslal floto s hiperzvočnimi raketami

Američani so za ruskimi vojaškimi ladjami, ki so jih opazili komaj 50 kilometrov južno od Floride, poslali rušilce, skupaj z njimi pa se večajo strahovi pred drugo kubansko krizo. Prva iz leta 1962 je pripeljala svet na rob jedrske vojne, proti komunističnemu karibskemu otoku pa je zdaj po navedbah ruskega obrambnega ministrstva namenjena fregata razreda Admiral Gorškov, ki je sposobna izstreljevati hiperzvočne rakete. Spremlja jo več vojaških ladij, pa tudi jedrska podmornica Kazan.

Ruska jedrska podmornica Kazan je vplula v havansko pristanišče. FOTO: Alexandre Meneghini/Reuters

Več resnih groženj

Vojaške vaje s sodelovanjem ruskih vojaških ladij so Američani na Karibih zadnjič opazili leta 2019, a tedaj niso paradirale tako blizu Floride. Za njimi so poslali rušilce ter vojaška letala za opazovanje podmornic, najbolj pa vzbuja skrb grožnja z zloglasnimi hiperzvočnimi raketami. Ruske vojaške ladje z možnostjo uporabe tega orožja v Washingtonu vidijo kot kazanje mišic zaradi ameriškega in drugega zaostrovanja v Ukrajini. V tretjem letu vojne je predsednik Joe Biden Kijevu končno dovolil napade z njihovim orožjem tudi na ruskih tleh, in čeprav v Washingtonu še naprej omejujejo načine njihove uporabe, so iz Moskve prejeli več resnih groženj.

V nevarnosti evropske države

Ruski predsednik Vladimir Putin je zagrozil z oboroževanjem območij, ki lahko napadajo cilje v zahodnih državah. Putin ni govoril o podrobnostih, v največji nevarnosti pa so najbrž še naprej evropske države. Na ameriški celini je tradicionalna protiameriška trdnjava Moskve Kuba, zaradi katere je bil svet leta 1962 izpostavljen morda največji nevarnosti jedrske vojne doslej. Po propadlem ameriškem poskusu strmoglavljenja režima Fidela Castra v Prašičjem zalivu je sovjetski voditelj Nikita Hruščov načrtoval nameščanje jedrskih raket na karibskem otoku v bližini ZDA.

1962.je bil svet tik pred jedrsko vojno.

Pred srečanjem G7 v Italiji so v Washingtonu sicer napovedali nove sankcije za preprečitev tudi čedalje tesnejšega tehnološkega sodelovanja Rusije s Kitajsko, ki lahko Moskvi pomaga v vojni proti Ukrajini.