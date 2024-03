Rodila trojčke, nato nenadoma umrla: ko je mož pogledal v njeno torbico, mu je bilo vse jasno

Casi in Joey Rott sta se spoznala v službi leta 2004 in se zaljubila. Dve leti kasneje sta se poročila in kmalu ustvarila družino. Po dveh otrocih sta leta 2015 izvedela, da bosta dobila še trojčke. 29. januarja 2016 je Cassie rodila dva fantka in punčko. Le deset dni po rojstvu čudežnih trojčkov pa se je njihovo življenje v trenutku spremenilo.

Usoden je bil krvni strdek

Dva dni po tem, ko je Casi rodila trojčke, se je ob štirih zjutraj zbudila z ostro bolečino v prsih in hitrim srčnim utripom. Njen vdani mož jo je odpeljal v bolnišnico, kjer je računalniška tomografija pokazala, da ima krvni strdek v pljučih. Po dodatnih preiskavah in dveh dneh v bolnišnici so jo odpustili. »Mislili smo, da je to za nami,« je v intervjuju za People povedal Joey. »Ko je odšla, se je počutila zelo dobro.«

Par je nemudoma odšel še na intenzivno nego za nedonošenčke, da bi nekaj časa preživel z novimi družinskimi člani, nato pa sta se odpeljala nazaj na svojo kmetijo v Kansasu.

»Naslednji dan sva se nameravala vrniti v bolnišnico,« je povedal Joey. Toda stvari niso šle po načrtih. 36-letna Casi je naslednji dan, 8. februarja, zaradi krvnega strdka umrla.

Ko je mož pogledal v njeno torbico, mu je bilo vse jasno

Izkazalo se je, da je Casi jemala zdravila proti strjevanju krvi, kar je v kombinaciji s hormoni in poporodnimi zdravili pripeljalo do tragedije. Mož je zdravila našel v njeni torbici. Joey je tako ostal sam, kot oče samohranilec vzgaja pet otrok. Pravi, da ni besed, s katerimi bi opisal šok in bolečino, ki ju je občutil, ko je izgubil Casi.

»Moraš biti tam za svoje otroke. Ne moreš kar obupati, saj veš, da je pet majhnih otrok odvisnih od tebe. Zdaj vso svojo pozornost in odgovornost posvečam tem malim bitjem, spomin na njihovo mamo živi v njih,« je še povedal.