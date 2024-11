Ritual za varno nosečnost s hipnotičnimi rastlinami

Profesor Davide Tanasi z Univerze Južne Floride je analiziral skodelico božanstva Bes iz starega Egipta, ki so jo Egipčani uporabljali pri obredih, povezanih s plodnostjo, zdravljenjem in zaščito. Izkazalo se je, da skodelica, shranjena v umetnostnem muzeju v Tampi, vsebuje sledove psihedeličnih drog in alkohola. Vse kaže, da je bila magična tekočina, katere sestave do sedaj nismo poznali, namenjena spreminjanju stanja zavesti in ni bila zgolj nedolžno vino ali pivo, kot so do sedaj sklepali znanstveniki.

Čudežna tekočina je med drugim vsebovala še med, pinjole in človeške izločke.

»Prvič nam je uspelo identificirati sestavine ostankov tekočega zvarka, ki ga vsebuje skodelica, vključno z rastlinami, ki so jih uporabljali Egipčani, vse pa imajo psihotropne in zdravilne lastnosti,« je razložil Tanasi.

Besove skodelice, ki so jih Egipčani uporabljali med letoma 11 pr. n. št. in letom 476, so okrašene z glavo starega egiptovskega boga Besa. Pisni viri jih omenjajo v zvezi z rituali, namenjenimi ohranjanju nosečnosti in varnemu porodu. Čaščenje Besa se nikoli ni odvijalo v velikih templjih, pač pa le v manjših prostorih. Egiptologi menijo, da so se med obredi v Besovo čast zbirale različne, sorodstveno ali prijateljsko povezane skupine ljudi. Tekočina v skodelici, ki jo je proučil profesor Tanasi, izvira iz 2. stoletja pr. n. št.

Prijazni bog Bes je ščitil nosečnice in skrbel za zdrav porod. FOTO: Graham King/Getty Images

Tekočina je poleg omenjenih dveh učinkovin vsebovala še med, sezamova semena, pinjole, sladki koren in grozdje, prisotni pa so bili tudi človeški izločki. Bila naj bi rdeče barve, kar je pri Egipčanih pogosto, saj so svete tekočine namenoma pripravljali tako, da bi bile čim bolj podobne krvi. Rastline s psihedeličnim učinkom, katerih uporabo je dokazal Tanasi, pa niso samo odpirale vrat zaznave v drugih dimenzijah, pač pa so bile namenjene tudi zdravljenju, zagotavlja znanstvenik. Ali so jih uživale nosečnice ali le tisti, ki so želeli nosečnici dobro, pa za zdaj ni znano.