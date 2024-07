Revež, ki je s priložnostnimi deli običajno zaslužil okrog tri evre na dan, našel diamant

Povsem obubožanemu Indijcu s kopico dolgov se je končno nasmehnila sreča, ko se je pred dnevi z bratom odpravil na kos državne zemlje, kjer sta zadnje tedne pogosto iskala zlato. To je bil bolj izhod v sili, saj kaj vrednejšega do zdaj nista našla. Tokrat pa je bilo drugače in 40-letnemu Rajuu Gondu se je skoraj ustavilo srce, ko je v zemlji zagledal nekaj svetlečega in ugotovil, da gre za diamant. »Neverjetno se je svetil in takoj sem vedel, da gledam diamant,« je za CNN povedal presrečni Indijec, ki je s priložnostnimi deli običajno zaslužil okrog tri evre na dan. Takrat pa je v rokah držal kamen, vreden skoraj 90.000 evrov!

V rokah je držal kamen, vreden skoraj 90.000 evrov.

»Objela sva se in začela skakati od sreče, nato sva stekla do koles in poganjala kot nora 11 kilometrov do doma, da bi novico delila z družino,« je najsrečnejši dan v življenju opisal Gondu, ki je z mamo in bratom nemudoma odšel v lokalno zlatarno, da bi mu vrednost diamanta ocenili strokovnjaki.

»Gre za beli diamant, težak 19,22 karata, vreden okrog 88.000 evrov,« je medijem povedal uradni cenilec Anupam Singh, h kateremu sta brata odnesla dragi kamen, in dodal, da je območje, kjer sta iskala zlato, sicer polno diamantov. »Leta 1961 je nekdo prav tam našel 54,55 karata težak diamant in nato so leta 2018 na istem območju našli še enega z 42 karati. Tokratni je tretji največji do zdaj,« je še dejal Singh in dodal, da ljudje tam pogosto najdejo manjše drage kamne, nekaj so jih tudi že v začetku letošnjega leta.

Da je Gondu uspela najdba življenja, ki bo močno olajšala njegovo in eksistenco njegove družine, pa se ima zahvaliti tudi vremenu. Pred dvema mesecema je namreč regijo zajel monsun in obilno deževje je odplaknilo veliko priložnosti za delo, zato je bil Raju Gond primoran brskati za zlatom, da bi vsaj kaj malega zaslužil.