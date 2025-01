Rekordno naročilo za Amazon in Mercedes-Benz

Družba Amazon je pri proizvajalcu tovornih vozil Mercedes-Benz Trucks naročila več kot 200 popolnoma električnih tovornjakov eactros 600; to je doslej največje naročilo e-kamionov za obe podjetji. Velike eactrose bo evropski oddelek Amazona uporabljal za prevoze v t. i. srednji fazi, se pravi za prevoz blaga med logističnimi centri in mestnimi območji. Skupaj bodo vozila brez emisij izpušnih plinov prepeljala več kot 350 milijonov paketov letno, pri čemer bo več kot 140 tovornih vozil uporabljenih v Veliki Britaniji, več kot 50 pa v Nemčiji.

Kakor je povedala vodja trženja, prodaje in storitev pri Mercedes-Benz Trucks Stina Fagerman, je »Amazon je za nas pomembna stranka na poti do ogljično nevtralnega prevoza. Amazon je testiral predserijski prototip eactros 600 in nam še pred začetkom serijske proizvodnje posredoval dragocene informacije. Zato smo zelo veseli tega velikega naročila.«

Paradni konj proizvajalca Mercedes-Benz Trucks bo poleg ultra hitrega polnjenja z močjo 400 kW pozneje omogočal tudi megavatno polnjenje.

Podpredsednik oddelka za globalno trajnostno poslovanje pri Amazonu Andreas Marschner je dodal: »Naročilo več kot 200 vozil eactros 600 potrjuje našo zavezanost vodilni vlogi pri elektrifikaciji našega transportnega omrežja v Evropi. To je doslej največje Amazonovo globalno naročilo električnih tovornih vozil in pomemben korak k izpolnitvi podnebne zaobljube, da bomo do leta 2040 pri vseh svojih dejavnostih ogljično nevtralni.«

Električni tovornjak od konca lanskega leta sestavljajo v serijski proizvodnji v Mercedes-Benzovi tovarni v mestu Wörth am Rhein.

Zmogljivi eactros 600

Velika kapaciteta akumulatorja – več kot 600 kWh – in nova električna pogonska oprema, ki so jo razvili v podjetju, modelu eactros 600 omogočata doseg 500 kilometrov brez vmesnega polnjenja. Ta razdalja je bila dosežena na testiranjih v realnih razmerah s 40 tonami skupne mase priklopnega vozila in jo je mogoče odvisno od načina vožnje ter poti tudi preseči. Tovornjak bo lahko na dan prevozil več kot 1000 kilometrov s polnjenji med zakonsko predpisanimi postanki. Poleg polnjenja na ultra hitrih polnilnicah z enosmernim tokom z močjo do 400 kW bo eactros 600 pozneje omogočal tudi megavatno polnjenje.

Električni paradni konj družbe Mercedes-Benz Trucks je bil imenovan tudi za mednarodno tovorno vozilo leta 2025, najpomembnejšo nagrado v panogi, ki jo vsako leto podeljuje organizacija International Truck of the Year (IToY), ki jo sestavlja 24 evropskih novinarjev, ki pokrivajo področje gospodarskih vozil.