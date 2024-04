Razvezal je napačen par

En napačen klik lahko posamezniku povzroči ogromno sivih las, če denimo v spletni trgovini naročimo napačni izdelek, a pogosto je tovrstno napako mogoče popraviti s preprostim klicem in pojasnilom. Ne bo pa svoje napake, kot kaže, mogel popraviti zaposleni v eni od londonskih odvetniških pisarn, ki je pomotoma razvezal zakonsko zvezo. Gospod in gospa Williams sta sicer že nekaj mesecev živela ločeno, nista pa še bila pripravljena zakona tudi uradno končati - nato pa je vmes posegla usoda. Odvetnik je nameraval na sodišče oddati spletno vlogo za razvezo zakonske zveze nekega drugega para, a je pomotoma kliknil na njun priimek ter na sodišče poslal zahtevo za njuno razvezo. Zakonca sta bila uradno ločena v vsega 20 minutah, ko je odvetnik dva dni pozneje spoznal napako, pa poti nazaj ni bilo več.

Poti nazaj, kot kaže, ni. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Kot je pojasnil sodnik, ki ga je pisarna odvetnice Ayeshe Vardag prosila, da bi zadevo razveljavil, je moral zaposleni v pisarni storiti več korakov, preden je vlogo tudi poslal, zato sodnik ni verjel, da je šlo resnično za napako, temveč da si je par premislil – toda v tem primeru se ločitev ne razveljavlja.

Ne verjamem, da je šlo za napako, niti ni naloga sodišča, da rešuje napake zaposlenih v odvetniških pisarnah.

»Kot pri večini podobnih postopkov je tudi v tem primeru treba potrditi več reči, in preden je vloga poslana, prebrati in poklikati več strani. Ne verjamem, da je šlo za napako, poleg tega ni naloga sodišča, da rešuje napake zaposlenih v odvetniških pisarnah,« je bil jasen sodnik Andrew McFarlane. Z njegovo odločitvijo se seveda ni strinjala ustanoviteljica odvetniške firme, ki je dejala, da je v tem primeru zakonca razvezal računalnik, kar ni prav. »Država ne bi smela ločiti dveh ljudi na podlagi napake. Odločitev o ločitvi mora biti namerna in predvsem se morata o tem odločiti poročena posameznika, ne naprava,« je prepričana Ayesha Vardag.