Razočaranim nad ameriškimi volitvami ponujajo hiše za en evro

Po zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah so se mnogi Američani zgrnili na splet ter začeli iskati možnosti in pogoje za selitev v Kanado, Avstralijo in druge angleško govoreče dežele, kjer menijo, da bi jim bilo boljše. Iz Kalifornije se je med drugim že preselila igralka Eva Longoria, ki z družino zdaj nekaj časa preživi v Španiji, nekaj pa v Mehiki.

Želje po izseljevanju iz ZDA pa želi zdaj izkoristiti tudi Italija. Na Sardiniji je namreč vasica, iz katere so se v iskanju boljšega zaslužka ter priložnosti izselili že skorajda vsi prebivalci, stavbe pa zdaj propadajo. V omenjeni vasi, imenuje se Ollolai, se zdaj nadejajo, da bo kdo od razočaranih Američanov našel tudi k njim.

»Ste zaskrbljeni zaradi stanja svetovnega gospodarstva? Si želite bolj uravnoteženega življenja in novih priložnosti? Čas je, da začnete razmišljati o lastnem pobegu v Evropo, na čudoviti raj na Zemlji, ki mu pravimo Sardinija,« ljudi med drugim nagovarjajo na spletni strani, kjer ponujajo vse potrebne informacije o otoku, njegovi zgodovini, življenju … ter, najbolj pomembno, hiše, ki jih je mogoče kupiti za en evro. Da bi prišli do te neverjetne priložnosti, se morajo zainteresirani prijaviti, pristojni pa obljubljajo, da jim bodo pomagali pri vseh morebitnih birokratskih preprekah, da čim prej pridejo do svojega koščka raja.

Kot je dejal župan Ollolaije Francesco Columbu, želijo s spletno stranjo privabiti predvsem Američane, razočarane nad izidom predsedniških volitev. »Res si želimo ameriških državljanov in osredotočili se bomo predvsem nanje. Seveda ljudem z drugih delov sveta ne moremo preprečiti, da bi se prijavili, a Američani bodo imeli prednost, potrudili se bomo, da v najhitrejšem možnem času uredimo vse potrebo na nakup nepremičnine in njihovo selitev,« je dejal Columbu.