Trumpova zmaga Američane spodbudila k selitvi v Kanado?! Iskanje na Googlu doseglo vrhunec

Google iskanja za »kako se preseliti v Kanado« so močno poskočila, ko je postalo očitno, da bo Donald Trump osvojil Belo hišo. Po zmagi naj bi iskanja za »delovni vizum v Kanadi« narasla za kar 566 %. Prvič po treh mesecih so na vrhu tudi iskanja za »če zmaga Trump, ali se lahko preselim v Kanado«.

Mike Hunter, strokovnjak za optimizacijo spletnih iskalnikov, pravi: »Število Američanov, ki na spletu iščejo informacije o selitvi v Kanado, je močno naraslo, pri čemer so nedavni politični dogodki očitno ključni dejavnik. Povprečno se izraz 'kako se preseliti v Kanado' na mesec pojavi v 9.400 iskanjih, in če se to zanimanje povečuje, bi lahko Kanadčani kmalu občutili posledice. Prvič po treh mesecih se je povečalo tudi število iskanj z besedami 'prednosti življenja v Kanadi.'«

Ko je bil Donald Trump leta 2016 prvič izvoljen za ameriškega predsednika, je naval iskanj povzročil celo začasno nedosegljivost kanadske spletne strani za priseljence, navaja izvedenec.

Izid bo vplival tudi na potovanja in turizem

»Predsedniške volitve v ZDA leta 2024 so zelo pomembne za Kanado zaradi gospodarskih, političnih in kulturnih vezi med državama, predvsem glede priseljenske politike. Trumpova zmaga in njegova obljuba o zaostritvi priseljenske politike bi lahko spodbudili več ljudi k selitvi v Kanado,« pravi Hunter.

Spremembe bodo vplivale tudi na čezmejne politike, vključno s potovanji in turizmom.

»Selitev v Kanado ni enostavna – zahteva razumevanje priseljenskih predpisov in prilagoditev tamkajšnjemu trgu dela. Kljub temu politična stabilnost in javno financirano zdravstvo za nekatere Američane predstavlja Kanado kot dobro izbiro,« še dodaja Hunter.