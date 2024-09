Jedrska sila, ki se je Zahod boji, pokazala močno orožje: ima 4000 kilometrov dosega (FOTO)

V Iranu so na vojaški paradi predstavili novo balistično raketo in posodobljen model brezpilotnika tipa šahed. Dogajanje poteka v času naraščajočih napetostih v regiji in obtožb o iranskem oboroževanju Rusije za vojno v Ukrajini.

FOTO: Atta Kenare Afp

FOTO: Atta Kenare Afp

FOTO: Atta Kenare Afp

Na paradi ob obletnici vojne z Irakom, ki je potekala v 80. letih preteklega stoletja, so predstavili raketo džihad, ki jo je zasnoval in izdelal letalski oddelek iranske revolucionarne garde. Njen domet je 1000 kilometrov.

Predstavili so tudi brezpilotnik tipa šahed-136B, ki je nadgrajena različica z novimi funkcijami in dosegom več kot 4000 kilometrov.

»Danes so se naše zmožnosti obrambe in odvračanja tako povečale, da noben zlikovec niti ne pomisli na napad našega dragega Irana,« je na paradi dejal predsednik države Masud Pezeškian.