Razkrili identiteto atentatorja in objavili njegove fotografije? (FOTO)

Policija je identificirala strelca, ki je sinoči poskušal ubiti nekdanjega predsednika Donalda Trumpa. To je 20-letni Thomas Matthew Crooks, so viri povedali za The New York Post.

Viri pravijo, da je Crooks z orožjem v rokah ležal na strehi poslopja več kot 180 metrov stran od zavarovanega območja Trumpovega zborovanja na prostem.

Po poskusu atentata ga je ubil ostrostrelec tajne službe FBI. Pozneje so tudi našli puško tipa AR.

A nekaj dvomov o njegovi pravi identiteti je prišlo kmalu po razkritju imena.

Na družbenih omrežjih se je namreč pojavil posnetek domnevnega atentatorja na Donalda Trumpa Thomasa Matthewa Crooksa, kjer pravi, da sovraži Trumpa in republikance.

»Jaz sem Thomas Matthew Crooks. Sovražim republikance, sovražim Trumpa. In uganite kaj? Ujeli ste napačnega človeka,« pravi na posnetku, katerega avtentičnosti še ni bilo mogoče potrditi. Obstaja namreč tudi možnost, da je videoposnetek nastal pred streljanjem.

Videoposenetek si lahko ogledate tukaj (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):